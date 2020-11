Metal Gear Solid 5 : un vrai bras bionique aux couleurs de Venom Snake a été créé, la vidéo

Connu pour ses jeux vidéo comme Metal Gear, Yu-Gi-Oh! ou PES, Konami est également une société réputée pour ses salles de sport et de fitness et c’est d'ailleurs le secteur qui permet à la société de bien s'en sortir aujourd'hui Sachez que Konami s’est associé avec Open Bionics, une entreprise spécialisée dans la création de prothèses, afin de commercialiser un bras bionique Metal Gear Solid à l’image de Venom Snake, conçu pour les personnes amputées sous le coude. Ce bras bionique répond au nom de "Hero Arm", il est créé par Open Bionics, et il reprend le design du bras métallique qu’on a pu voir dans le jeu Metal Gear Solid 5. Ce n’est d’ailleurs pas seulement un design puisque le communiqué nous apprend que c’est aussi le bras bionique multi-grip le plus abordable au monde.







C’est Daniel Melville, âgé de 29 ans qui est né sans main droite et qui porte un Hero Arm depuis plus de 3 ans, qui devient le tout premier bénéficiaire de ce bras designé à la Metal Gear Solid. Vivant à Reading en Angleterre, Daniel Melville est très heureux d'être le premier à profiter de cette collaboration entre Konami et Open Bionics, sachant qu'il est un joueur averti et qu'il est également fan de la saga Metal Gear Solid. Basée à Bristol, Open Bionics utilise notamment l’impression et le scan 3D pour fabriquer chaque Hero Arm sur mesure, qui peut ensuite être accessoirisé avec un design clipsable magnétique. Le design Metal Gear Solid "Venom Snake" est d'ailleurs disponible dès à présent.





Takayuki Kubo, Président de Konami a déclaré "Nous sommes vraiment heureux de collaborer avec Open Bionics, qui représente la pointe en matière de robotique. Nous sommes ravis de voir l’esthétique Metal Gear iconique de Venom Snake et son bras bionique prendre vie dans un mélange dynamique de technologie et de design, qui change la vie d’amputés du membre supérieur du monde entier."





Samantha Payne, COO et co-fondatrice d’Open Bionics, déclare : "Depuis la création d’Open Bionics il y a six ans, le bras de Snake est l’un des designs les plus demandés pour le Hero Arm, nous sommes donc enchantés de pouvoir le proposer à nos utilisateurs et reconnaissants envers KONAMI de collaborer avec nous afin de faire de la fiction une réalité. Cette collaboration est née d’un intérêt partagé pour l’art, la science et la technologie. C’est un pur bonheur de voir cette œuvre d’ingénierie et d’art impacter la vie d’une personne. Les amputés du membre supérieur peuvent s’inscrire sur notre site web pour obtenir un Hero Arm."









Les amputés du membre supérieurs intéressés par un Hero Arm peuvent s’enregistrer à l’adresse www.openbionics.com/sign-up pour qu’Open Bionics puisse déterminer l’éligibilité et mettre en place une évaluation. Le design Metal Gear Solid « Venom Snake » est désormais disponible à l’achat pour les utilisateurs du Hero Arm, pour une livraison avant Noël : www.openbionics.com/metal-gear-solid-snake-arm