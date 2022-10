Return to Silent Hill : Christope Gans dévoile son nouveau film avec quelques images

On va éviter de feindre la surprise puisque nous étions dans la confidence depuis le mois de juin dernier lorsqu'il nous avait accordé l'exclusivité des informations : Christophe Gans était présent lors du livestream Silent Hill Transmission organisé part Konami en cette soirée du 19 octobre 2022. Etant donné que le cinéaste français travaille sur un nouveau film Silent Hill depuis maintenant plusieurs année, ce dernier a été invité par l'éditeur japonais pour évoquer ses premiers travaux. Avec quelques concept-arts dans les bras, Christophe Gans nous révèle ainsi que son film, Return to Silent Hill, s'appuiera sur ce qui a été fait avec le jeu Silent Hill 2, titre ô combien majeur de l'horreur psychologique. L'histoire nous permettra de suivre les traces d'un homme obligé de retourner dans la ville de Silent Hill pour essayer de retrouver la femme qu'il aime. Evidemment, là-bas, c'est un véritable cauchemar qui va l'attendre avec cette question que se pose Christophe Gans : "Jusqu'où est-il prêt à sacrifier son âme pour retrouver un être cher ?".Ce dernier n'est d'ailleurs pas tout seul dans la vidéo, puisque Victor Hadida (le frère de Samuel, décédé il y a quelques années) explique comment lui et Gans sont parvenus à convaincre Konami de les laisser exploiter à nouveau le nom et l'image de Silent Hill pour en faire une nouvelle adaptation cinématographique. Dans notre interview de juin dernier, Christophe Gans expliquait que l'éditeur japonais avait été galvanisé par le succès (critique et commercial) des remakes de Resident Evil, ce qui avait lancé la production de tous ces projets, à la fois dans le jeu vidéo, mais aussi au cinéma et en série télé. Victor Hadida aime à rappeler que Gans est un amoureux des jeux vidéo, et qu'il s'efforcera à respecter les oeuvre originales de la plus fidèle des manières. Le cinéaste français travaille d'ailleurs avec Konami sur de nombreux aspects de son film ("Je suis en contact quasi journalier avec les gens de chez Konami, nous balançait-il en interview), notamment la création des design des nouveaux monstres. Le fait de travailler sur plusieurs projets Konami permet d'ailleurs l'inspiration et sans doute la confiance. Christophe Gans précise aussi que Pyramid Head sera de retour dans ce nouveau film Return to Silent Hill, qui promet d'être une expérience renouvelée. Dans rtous les cas, le tournage du film sera lancé en février 2023 en Serbie.