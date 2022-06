Silent Hill : non, le film de Christophe Gans ne sortira pas en 2023, il nous explique pourquoi

A l'occasion de la ressortie au cinéma du Pacte des Loups dans sa version longue et restaurée en 4K, nous avons eu l'immense plaisir de pouvoir interviewer son réalisateur Christophe Gans, à qui l'on doit aussi Crying Freeman, Silent Hill et La Belle & la Bête (2014). Si nous revenons énormément sur la restauration du Pacte des Loups, qui reste à ce jour son plus gros succès (5.2 millions de spectacteurs), ses références aux films de la Shaw Brothers, au jeu vidéo avec l'épée d'Ivy dans SoulCalibur, nous avons également évoqué ses prochains projets. Deux sont actuellement en préparation, à savoir un nouveau Silent Hill, et une adaptation de Project Zero (aussi connu sous le nom de Fatal Frame aux Etats-Unis). Christophe Gans l'avait déjà annoncé à Allociné en 2020 à l'occasion du festival du Film Fantastique, mais depuis aucune nouvelle. Nous avons néanmoins entendu et lu ces derniers jours que son film arriverait en 2023, ce qui nous a semblé peu plausible étant donné que le tournage n'a même commencé. On a donc posé la question à Christophe Gans, qui nous a répondu sans détour :

En fait, ce qui se passe, c'est que... Et on le sait, c'est dans le truc... La franchise (Silent Hill, ndlr) va être relancée au niveau des jeux vidéo, et donc le film va venir s'inscrire dans une politique globale. Je crois que sur un forum, quelqu'un a déduit ça et il a parfaitement raison ; c'est-à-dire qu'effectivement, le film fait partie d'un tout. Je ne dis pas que c'est Konami qui nous demandé de faire un nouveau film, il se trouve que quelques mois avant le début de la pandémie, on est au début 2020, avec Victor Hadida, suite au décès de Samuel (Hadida, son grand frère ndlr), nous sommes passés au travers tous les droits qu'avait acquis Samuel et on s'est dit... On a la franchise Fatal Frame et la licence Silent Hill, il faut en faire quelque chose.



En plus, le marché, de la manière dont il se réorganise aujourd'hui, a tendance à nous pousser dans cette direction. Parce que, à part les films de Marvel, les films qui ont le mieux marché depuis le début de l'année, je ne vais rien apprendre à personne, ce sont Uncharted et Sonic 2. Ce qui veut dire que les franchises de jeux vidéo ont une véritable assise, parce que quelque part, et c'est assez simple à comprendre, ils combinent deux publics : à la fois le public du jeu vidéo et celui du cinéma. Et aujourd'hui, le public a tendance à se rétrécir suite au choc de la pandémie. Donc, on se dit que c'est mieux d'avoir deux publics avec soi qu'un seul...