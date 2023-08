Killing Floor 3 : le nouvel épisode enfin annoncé après 7 ans d'attente, un trailer bien gore !

Sept longues années, voilà le temps qu'il aura fallu pour que Tripwire Interactive annonce l'arrivée de Killing Floor 3. Et c'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2023 que cela a été fait, par le biais d'un trailer qui annonce clairement la couleur. Le jeu s'annonce gore, avec des ennemis fait de chair et de ferraille, le tout dans la douleur et la peur. Comme d'habitude, l'objectif sera de massacrer tout ce qui se trouvera sur son passage, avec l'aide d'un arsenal conséquent, d'autant que l'histoire se déroulera en 2091. Le joueur va se retrouver dans la peau d'un mercenaire appartenant au groupe rebelle Nightfall, devant se battre contre Horzine, une corporation qui ne nous veut pas que du bien. Killing Floor 3 sera jouable en coopération jusqu'à 5 joueurs et le jeu promet à la fois d'être beau et dynamique.



Par contre, il va falloir attendre avant de connaître la date de sortie. Une chose est sûre, le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.