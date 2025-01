Atomic Heart : le 3è DLC (dans les fonds marins) s'offre un ultime trailer

dans les fonds marins, et plus précisément au sein du centre de recherche sous-marin “Neptune”. De quoi nager au milieu d'un écosystème intéreactif, puisqu'il sera possible de s'aggriper aux méduses avec son grappin pour avancer plus vite, et de faire la rencontre d'un dauphin doué de paroles. On pourra aussi retrouver des

On est prévenu depuis quelques mois, mais ça y est, le troisième DLC pour Atomic Heart est enfin disponible. L'occasion pour les développeurs de Mundfish de se fendre d'un trailer ultime, celui de lancement, pour nous rappeler ce qui nous attend dans cette extension. Baptisé "Enchantment Under the Sea", cet ajout de contenu va nous plongerlieux familiers de l'Installation 3826, mais devenus méconnaissables, comme la ville flottante de Chelomey, désormais sous le joug d’une Robogirl géante.Ce DLC permettra aussi de s'amuser avec deux nouvelles armes : le Thunderclap, un marteau dévastateur aux dégâts boostés par l’électricité, et le KM-4 Kuzmich, un fusil de chasse au canon double capable de faucher des groupes d’ennemis tout entiers grâce à plusieurs modes de tirs (vertical ou horizontal). Ces armes sont accompagnées de deux nouvelles compétences pour le gant polymère issues des célèbres Jumelles : “Blaze”, une compétence de polymère brûlant permettant aux joueurs de lancer des boules de feu rougeoyantes et infliger des dégâts de zone, et la compétence “Whip”, un grappin permettant à P-3 de se tracter vers ses ennemis, d’esquiver les attaques et d’atteindre des zones jusque-là inaccessibles. Vous savez tout.