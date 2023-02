Test Atomic Heart : les notes sont tombées, c'est pas mal mais moins bon que prévu

Voilà plusieurs mois que Atomic Heart fascine, depuis la gamescom 2022 en vrai où le jeu a su briller par le biais de trailers particulièrement explosifs. Faisant monter la hype au fil des mois, le jeu du studio Mundfish a fini par convaincre une presse surprise par la qualité d'un jeu sorti de nulle part lors du premier hands-on. Un BioShok soviétique boosté aux amphétamines, telle est la comparaison faite par de nombreux médias et autres journalistes qui ont d'ailleurs pu livrer leur verdict depuis aujourd'hui 16 heures. Les notes étaient particulièrement attendues, et elles sont in fine assez partagées, et c'est peut-être là, la vraie surprise. Avec un Métascore de 74% ( pour 26 reviews recencées ), Atomic Heart n'a pas su convaincre tout le monde, sans doute en raison de gameplay que certains jugent pas assez contemporains. Certains courageux osent même dire qu'il a 10 ans de retard dans ses mécaniques de jeu (lolilol), mais saluent cependant l'ambiance et la direction artistique. C'est pour toutes ces raisons qu'on peut trouver des bonnes notes, flirtant avec les 9/10, mais aussi des mauvaises avec un sévère 4/10 de la part de Twinfinite, qui a pour habitude de tout surnoter. On invite chacun à se faire son avis, surtout si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, puisque le jeu sera disponible dès demain, day one.

JEUXACTU : note à venir (on n'a pas encore fini le jeu)

GamingTrend : 9.5/10

Hobby Consolas : 9/10

Shacknews : 9/10

PSX Brasil : 9/10

SpazioGames : 8.7/10

DualShockers : 8.4/10

Meristation : 8.2/10

Gamescz : 8/10

Gameblog : 8/10

Dexerto : 8/10

Noisy Pixel : 8/10

Everyeye.it : 7.5/10

PlayStation Universe : 7.5/10

Checkpoint Gaming : 7.5/10

GameSpew : 7/10

GameMAG : 7/10

Push Square : 6/10

PlayStation Lifestyle : 5.5/10

WellPlayed : 5.5/10

TheGamer : 5/10

GamesRadar+ : 5/10

Twinfinite : 4/10