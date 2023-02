Atomic Heart : le trailer final ne fait pas dans la dentelle, c'est bourrin comme on aime

C'est aujourd'hui que sort le très attendu Atomic Heart, ce FPS russe venu de (presque) nulle part et qui suscite un réel intérêt depuis la gamescom 2022. Si le jeu n'a pas reçu les superbes notes auxquelles il était pourtant voué en se basant sur les retours previews du mois dernier, le titre de Mundfish ne laisse pas indifférent, preuve avec les nombreuses réactions et autres thread de personnes choquées par le ton libertin de certains personnages dans le jeu. Un début de polémique qui créé l'effet inverse : donner envie à des personnes pas forcément intéressées par le jeu de se laisser tenter. Quoi qu'il en soit, Focus Entertainment, son éditeur, vient de publier le trailer final (ou de lancement comme on dit dans notre jargon) où l'on constate que ce Atomic Heart ne fait clairement pas dans la dentelle. Néanmoins, le jeu possède de belles subtilités qu'on vous exposera dans notre test une fois qu'on aura fini le jeu. A noter qu'il est disponible day one sur le Xbox Game Pass, et ça, ce n'est pas rien.