Elden Ring Nightreign : 2 millions de ventes en 24h, mais une réception contrastée sur Steam

Le succès commercial d’Elden Ring Nightreign ne souffre d’aucune contestation possible, puisqu'en à peine 24 heures, le nouveau spin-off coopératif de FromSoftware s’est écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde (ventes physiques et numériques cumulées), comme l’ont confirmé Bandai Namco et le studio japonais. Une performance que peu de jeux peuvent revendiquer aujourd’hui, d’autant qu’il s’agit ici d’un titre qui rompt avec les fondations classiques de la licence. Ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, mérite néanmoins d’être mis en perspective avec la réception critique et communautaire, nettement plus nuancée. Sur Steam, les voix dissonantes se multiplient et le jeu affiche actuellement une note "moyenne" avec environ 65% d’évaluations positives (sur plus de 14 000 critiques). Mais qu'es-ce qui est reproché à ce Elden Ring Nightreign ? Tout d'abord l’absence de mode duo, un solo punitif, des soucis d’ergonomie, et une optimisation PC en retrait, notamment sur les configurations ultra-wide.









Un pic à 313 000 joueurs sur Steam quand même

Malgré ces réserves, les chiffres ne mentent pas. D’après SteamDB, Nightreign a enregistré un pic de 313 593 joueurs simultanés sur la plateforme de Valve, soit le deuxième meilleur lancement PC de FromSoftware, juste derrière l’Elden Ring original. Même aujourd’hui, trois jours après sa sortie, le titre reste l’un des plus joués sur Steam, avec environ 250 000 joueurs connectés en simultané – un indice fort d’un engagement soutenu, au-delà des critiques. À titre de comparaison, c’est plus du double du pic enregistré par Clair Obscur: Expedition 33, et bien au-dessus de titres récents comme Stellar Blade ou Dragon’s Dogma II. La marque Elden Ring conserve une puissance d’attraction que les mécaniques elles-mêmes ne suffisent pas à éroder.



Face à cette réception tiède mais engagée, FromSoftware a réagi rapidement. Le patch 1.01 a corrigé plusieurs bugs bloquants et entamé un premier travail d’équilibrage sur les ennemis et les boss aléatoires. En coulisses, le studio planche également sur un ajustement du matchmaking et, selon certaines infos, il réfléchirait à l’ajout d’un mode duo, qui fait cruellement défaut au jeu.