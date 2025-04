Elden Ring Nightreign : IronEye, Duchesse et Raider, les classes présentés en vidéos

Elden Ring Nightreign. Avec une dat de sortie qui approche dangereusement, Bandai Namco Entertainment multiplie les sorties pour le jeu de FromSoftware, à grands coups de trailers qui détaillent les différentes classes qu'on va pouvoir jouer dans le jeu. A date, c'est 3 classes qui ont été présentés, à savoir IronEye, Duchesse et Raider qui sont un peu l'équivalent respectivement de l'archer, la voleuse et du guerrier brutal. On rappelle que Elden Ring

Pas facile d'exister médiatiquement dans cette année 2025 concurrentielle, même pour Elden Ring, qui va étendre son univers avec un jeu orienté multijoueur, à savoirNightreign mise sur une coopération à trois joueurs, sachant que chaque session ont une durée de trois jours en jeu et oppose les joueurs à des ennemis de plus en plus coriaces.

Inspiré des mécaniques roguelike, chaque partie propose une carte générée procéduralement, avec des zones qui se rétrécissent à mesure que la nuit avance, ce qui a évidemment pour but de mettre la la pression sur les joueurs. Mais étant donné que la mort n'est pas une fin en soi, les joueurs peuvent ressusciter en dépensant un niveau, mais attention, les runes perdues peuvent être dérobées par les ennemis. La sortie de Elden Ring Nightreign est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.