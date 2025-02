Elden Ring Nightreign : on connaît la date de sortie, il y a même un collector avec un superbe casque

Hidetaka

Miyazaki. Sauf que récemment, lors des Game Awards, on a vu 'poper' un nouveau jeu, une sorte de spin-off multijoueur à l'approche un brin apportuniste et qui n'a pas manqué de faire réagir. Les premières previews rassurent cependant les joueurs, il ne s'agira pas une fois de plus de répéter ce qu'on connu déjà de l'univers et de la formule avec une composante multi, mais d'expérimenter quelque chose de plus intéressant. En attendant d'en avoir le coeur net, FromSoftware a publié un nouveau trailer, afin d'annoncer la date de sortie et bien sûr l'ouverture des précommandes. Le 30 mai 2025 est donc la date choisie pour profiter encore un peu de la hype autour de la franchise, sachant que plusieurs éditions du jeu seront proposées à l'achat. Du standard, du Deluxe, et une version collector avec un casque du Rôdeur de 25 cm en son sein. Avouez que ça donne envie...











Recycler ses assets depuis 15 ans en les passant d'une franchise à une autre, FromSoftware sait y faire. Si Elden Ring était déjà une redite de ses précédents Dark Souls en matière de modélisation de ses créatures, des animations et de même des patterns, le jeu a connu un phénomène tellement puissant que tout le monde a pardonné à

Édition Standard (digital sur toutes les plateformes, ou physique uniquement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Comprend le jeu de base (les versions physiques d'ELDEN RING NIGHTREIGN ne sont disponibles que pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S)

Édition Deluxe (digitale)

Comprend l'édition Standard

DLC

Artbook digital

Bande son digitale

Seekers Edition (physique uniquement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Comprend l'édition Deluxe

Steelbook

Édition Collector (physique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam pour PC)