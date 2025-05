Elden Ring Nightreign : 10 min pour comprendre le gameplay de cette version multi coopé survie

Si le 2 mai 2025 restera la date où Rockstar Games a annoncé le report de GTA 6 d'une grosse année, c'est aussi le jour où FromSoftware et Bandai Namco ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Elden Ring Nightreign, la version multi coopérative d'une licence qu'on ne présente plus. Prévu pour une sortie le 30 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam, ce titre autonome se déroule dans l'univers parallèle de Limveld et aujourd'hui, on a droit à 10 min d'explications. Parce que oui, Elden Ring Nightreign propose une aventure en coopération jusqu'à trois joueurs, incarnant les "Nightfarers", des héros préconçus aux compétences uniques. Chaque session de jeu s'étend sur trois cycles jour-nuit, culminant avec un affrontement contre un redoutable "Nightlord". Le monde de Limveld est dynamique, avec des environnements, des ennemis et des butins qui changent à chaque partie, offrant une rejouabilité élevée.





DES MÉCANIQUES DE JEU RENOUVELÉES ?

Le jeu introduit des éléments de survie et de stratégie, tels qu'une carte qui se rétrécit progressivement, obligeant les joueurs à prendre des décisions rapides en matière de combat et d'exploration. En cas d'échec, les joueurs conservent des "reliques" permettant de personnaliser et d'améliorer leurs personnages pour les sessions futures, ajoutant une dimension de progression persistante. La bande-annonce met en avant l'atmosphère sombre de Limveld, avec des visuels saisissants et une direction artistique fidèle à l'esthétique de Elden Ring. Les joueurs peuvent s'attendre à des combats intenses, des boss imposants et une narration immersive qui enrichit l'univers établi. Elden Ring Nightreign s'annonce comme une extension différente de la franchise, mêlant coopération, survie et action dans un monde en constante évolution. Il est possible dès à présent précommander le jeu via le site officiel.