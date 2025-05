Elden Ring Nightreign : Wylder, Guardian et Executor sont les nouvelles classes à découvrir

À l’approche de la sortie très attendue d’Elden Ring Nightreign, la version multi du jeu de FromSoftware, les joueurs peuvent découvrir les détails des trois nouvelles classes jouables : Wylder, Guardian et Executor. Ils arrivent quelques semaines après la présentation des trois précédentes, à savoir Ironeye, Duchesse et Raider.

Wylder : le rebelle libre et sauvage

La classe Wylder incarne l’esprit indomptable des terres sauvages. Ces guerriers se distinguent par leur maîtrise des techniques de combat rapides et imprévisibles, ainsi que par leur affinité avec les éléments naturels. Grâce à des attaques agiles et des compétences liées à la nature, le Wylder peut invoquer des rafales de vent ou des racines pour entraver ses ennemis. Parfait pour les joueurs cherchant un style dynamique et versatile, le Wylder excelle dans le combat à distance moyenne, mêlant esquives rapides et frappes précises.











Guardian : le rempart inflexible

Le Guardian se présente comme un pilier défensif sur le champ de bataille. Cette classe est spécialisée dans la protection, la résistance et le contrôle de foule. Armé d’armures lourdes et d’armes imposantes, le Guardian peut encaisser de lourds dégâts tout en protégeant ses alliés grâce à des compétences de bouclier et de zone de défense. Les joueurs adeptes du jeu tactique et méthodique trouveront dans le Guardian une classe idéale pour imposer leur présence et contrôler le rythme des affrontements.









Executor : l’ombre mortelle

Enfin, l’Executor est la classe des assassins et des manipulateurs d’ombres. Agile et furtif, il utilise des techniques d’attaque sournoise, combinant poisons, téléportations et coups critiques dévastateurs. L’Executor est fait pour ceux qui privilégient la discrétion et la précision, capable de frapper rapidement avant de disparaître dans les ténèbres. En combat, cette classe offre une palette d’aptitudes pour déstabiliser l’adversaire et renverser le cours d’un duel en un instant.







Ces trois nouvelles classes apportent à Elden Ring Nightreign un équilibre inédit, favorisant des approches complémentaires selon le type de joueur et la situation. Que vous soyez un maître de la mobilité avec le Wylder, un roc inébranlable avec le Guardian ou un prédateur furtif avec l’Executor, cette extension promet d’enrichir la richesse stratégique du jeu. La sortie de Elden Ring Nightreign est toujours calée au 30 mai 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.