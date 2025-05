Elden Ring Nightreign : les tests sont tombés, on est loin de la maestria du jeu d'origine

Nous sommes à deux jours de la sortie officielle de Elden Ring Nightreign et FromSoftware a donné le feu vert pour que la presse puisse rendre son verdict. Avec une note moyenne de 78% sur Metacritic dans sa version PS5 et basé sur 65 reviews, c'est forcément une petite déception. La note est évidemment correcte, mais pour un jeu estampillé Elden Ring qui nous a toujours habitué à l'excellence, c'est un peu la déception. Il faut dire que cet épisode s'inscrit comme un jeu différent, puisqu'l s’éloigne beaucoup trop du cœur de ce qui a fait la magie d’Elden Ring, au point de devenir, pour certains, une simple expérience de curiosité.



Pensé comme une relecture coopérative de l’univers d’Elden Ring, Nightreign se déroule sur un cycle de trois jours/nuit in-game, durant lequel les joueurs (jusqu’à trois) doivent affronter des vagues d’ennemis avant d’affronter un boss final : le Nightlord. Un concept roguelike, avec mort permanente entre les runs, bonus temporaires et synergies de classes. Mais l’expérience repose intégralement sur la qualité du groupe. Comme le résume bien un test : "Play with Elden Ring pros, and it can be a blast. Play with average Nightfarers or casuals..." Autrement dit : "Avec des amis rodés, l’expérience peut devenir grisante. Avec des inconnus ou des joueurs peu familiers de l'univers FromSoftware, l’expérience devient rapidement frustrante, déséquilibrée, voire décourageante."









RECYCLAGE ET ABATTAGE



Et puis Elden Ring Nightreign pâtit d’un autre défaut majeur : sa dépendance excessive au matériau d’origine, avec un recyclage d'assets qui commence à se voir, même si c'est quelque chose qu'on dénonce depuis de nombreuses années. Décors, bestiaire, animations : l'ensemble donne le sentiment d’un jeu basé sur un bundle de mods, avec peu d’innovation visuelle ou mécanique. L’ajout d’éléments roguelike ne suffit pas à faire oublier cette impression de recyclage, et même les affrontements titanesques en coopération, censés être le cœur du jeu, souffrent d’un système de combat plus rigide et moins précis que dans l’original. La structure même du jeu divise, puisque Elden Ring Nightreign opère une rupture conceptuelle majeure avec le reste de la série. Là où ces titres reposent sur la persévérance, l’exploration lente et une progression intime, Nightreign opte pour des runs courts, rythmés, souvent répétitifs. Pour beaucoup, la magie opère uniquement dans des conditions idéales, à savoir, entre amis et avec un bon niveau. Sinon, le manque de variété, l'IA parfois déséquilibrée et la redondance des objectifs rendent l’expérience bancale.



UNE BELLE TENTATIVE, MAIS PAS INDISPENSABLE

Elden Ring Nightreign s'inscrit donc comme une tentative sincère de renouveler l’univers d’Elden Ring, mais sa conception repose sur des bases fragiles. Multijoueur dépendant, gameplay instable, boucle roguelike mal adaptée… le titre donne parfois le sentiment d’un laboratoire expérimental plus que d’une œuvre aboutie. Cela n’en fait pas un mauvais jeu (les sensations de coopération, les moments épiques à trois contre un boss démesuré sont là), mais ce n’est clairement pas un jeu pour tout le monde. Et certainement pas pour ceux qui espéraient un successeur spirituel à Elden Ring.

