Elden Ring Nightreign : un nouvel épisode orienté multijoueur, FromSoftware qui tire sur la corde...

Nightreign et qui tente une approche différente. Cette fois-ci, il est question d'un jeu multijoueur qui arrivera en 2025 pour permettre à plusieurs joueurs de faire du PvE en équipe de trois joueurs dans une map qu'ils commencent à connaître sur le bout des ongles.









Le jeu se déroulera sur un cycle







































Elden Ring Nightreign est programmée pour 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Avec plus de 25 millions de copies vendues, Elden Ring est devenu un phénomène sur lequel FromSoftware et Bandai Namco Entertainment entendent bien surfer encore un peu. Alors que la présence de son DLC "Shadow of the Erdtree" a fait couler beaucoup d'encre lors des nominés au GOTY, voilà qu'on apprend l'existence d'un nouvel épisode, sous-titréde trois jours, sachant que chaque fin de journée se terminera par l'affrontement avec un boss. On imagine que la difficulté a été réajustée en fonction de ce travail d'équipe, d'autant qu'il sera possible de choisir parmi huit personnages uniques, chacun avec ses propres capacités. Chaque session atteindra son apogée lors de la troisième nuit, où ils devront affronter un Seigneur nocturne. Petite précision importante, chaque game over permettra d’acquérir des reliques propices à l’amélioration et la personnalisation de leurs Héros, en fonction de leurs styles de jeu.La sortie de