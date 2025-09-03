Lost Soul Aside : la liste des 38 Trophées et comment les obtenir

Développé par Ultizero Games et édité par Sony et disponible depuis le 29 août 2025 sur PS5 et PC, Lost Soul Aside débarque enfin avec une proposition alléchante pour les amateurs d’action et les chasseurs de trophées. Le jeu propose pas moins de 38 trophées à collectionner, répartis par rareté, et voici un guide complet pour vous aider à les débloquer. Lost Soul Aside nous plonge dans l’histoire de Kaser, accompagné d’Arena, un dragon mystique capable de prendre la forme d’armes redoutables. Né comme projet indépendant avant d’être propulsé par le China Hero Project de Sony, le jeu combine des inspirations visuelles proches de Final Fantasy, un système de combat dynamique rappelant Devil May Cry ou Bayonetta, et des mécaniques RPG poussées.





Répartition des trophées

Au total, le jeu propose :

- 1 trophée Platine

- 3 trophées Or

- 14 trophées Argent

- 20 trophées Bronze

De quoi satisfaire les complétionnistes les plus exigeants !





Trophées Bronze (20)

Une fête pour les pauvres : Terminez le prologue – Une fête pour les pauvres.

Un spectacle haut en couleur : Terminez le prologue – Crépuscule de l'Empire.

Le prisonnier millénaire : Terminez le prologue – Une nouvelle aube.

Un sacrifice ou un coût : Terminez le prologue – Accablement.

Les gardiens ancestraux : Terminez le chapitre 1 – Départ.

Les flammes infernales : Terminez le chapitre 1 – Hall de Seleria.

Le paisible lac Mireste : Terminez le chapitre 2 – Près du lac Mireste.

Le palais divin scellé : Terminez le chapitre 2 – Le palais caché.

La cité céleste : Terminez le chapitre 2 – Dimension Aéroflux.

Parmi les érables : Terminez le chapitre 3 – Monastère d'Aventus.

Le fleuve de l'oubli : Terminez le chapitre 3 – Dimension Lethonix.

À la frontière enneigée : Terminez le chapitre 4 – Colisée de Tétrarive.

Les mines abandonnées : Terminez le chapitre 4 – Mines de Rublithe.

La cité royale détruite : Terminez le chapitre 4 – Cour royale de Givrel.

Un sanctuaire illusoire : Terminez le chapitre 4 – Dimension Entropis.

Le don de Seleria : Restaurez le pouvoir d’Arena et débloquez la posture de l’épée longue.

La corne du Cerf céleste : Restaurez le pouvoir d’Arena et débloquez la posture de la lame double.

L’héritage de Lethonix : Restaurez le pouvoir d’Arena et débloquez la posture de la faux.

Dimension dispersée – Novice : Terminez le premier défi de dimension dispersée.





Trophées Argent (14)

Lost Soul Aside : Terminez votre première aventure.

Le best-seller de Liana : Terminez l’aventure en mode Difficile.

Arsenal : Améliorez toutes les armes au maximum.

Collection complète : Obtenez toutes les breloques.

Accro du shopping : Achetez tous les objets clés en boutique.

Pharmacologue : Récupérez toutes les recettes de fabrication.

Alchimie ou science ? : Fabriquez tous les objets.

Le combattant ultime : Débloquez toutes les compétences.

Dimension dispersée – Expert : Terminez tous les défis de dimension dispersée.

Le béni ultime : Réussissez tous les défis du Boss Rush en mode Normal.

L’apogée d’Arena : Améliorez tous ses pouvoirs au niveau maximum.

L’épée sacrée : Vainquez Victor en mode Cauchemar sans objets.

Une danse aux sources chaudes : Vainquez Zana en mode Cauchemar sans objets.

Briser le cycle : Vainquez Aramon en mode Cauchemar sans objets.

L’approbation de Gethya : Rassemblez tous les fichiers et documents.





Trophées Or (3)

La légende ultime : Terminez l’aventure en mode Cauchemar.

Dimension dispersée – Maître : Obtenez toutes les récompenses bonus des défis.

Plus fort que Seleria : Finissez tous les défis du Boss Rush en mode Difficile.





Trophée Platine (1)

La genèse des étoiles : Obtenez tous les autres trophées.



