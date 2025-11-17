JeuxActuJeuxActu.com

Lost Soul Aside : une grosse mise à jour pour rajouter du contenu et améliorer les graphismes et le gameplay

Sorti cet été, à la fin du mois d'août 2025, Lost Soul Aside n'a pas été accueilli de la plus belle des manières, ni par la presse ni par les joueurs. Malgré tout, le jeu poursuit sa route avec une mise à jour gratuite majeure, prévue pour le 18 novembre. Yang Bing et son équipe d’Ultizero Games ont en effet pris en compte les retours des joueurs pour offrir une expérience plus riche et mieux optimisée. Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi l'arrivée d'un nouveau mode défi, intitulé Surge of Voidrax et constitue en réalité le cœur de cette mise à jour. Kaser, notre protagoniste, est plongé dans une dimension alternative conçue par Liana, où il doit affronter jusqu’à 100 vagues d’ennemis. Chaque vague se corse progressivement, mêlant monstres classiques et boss imposants. Pour équilibrer ce défi, toutes les compétences et les quatre armes principales seront débloquées dès le départ, sachant qu'il sera possible de se ravitailler, de changer d’équipement ou de booster sa puissance entre deux vagues.

Lost Soul Aside

Mais cette mise à jour ne se limite pas au seul mode défi : gameplay et confort de jeu ont été profondément retravaillés, comme la roulade et le double saut qui seront plus réactifs. Les sensations des armes (faux, grande épée) ont elle aussi été améliorées, et les commandes seront désormais entièrement personnalisables. Yang Bing nous fait aussi savoir que les cinématiques ont été retravaillées en profondeur, avec de meilleures expressions des personnages, des lumières retravaillées, les ombres et les animations labiales ont été améliorées pour gommer les errances de la première version. Enfin, la mise à jour propose également une large variété de nouvelles apparences, des skins aux armures et accessoires, permettant aux joueurs de personnaliser Kaser selon leurs goûts. Du cosmétique quoi.

Lost Soul Aside

Lost Soul Aside

Lost Soul Aside


