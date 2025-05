Légendes Pokémon Z-A : voici les jaquettes et la date de sortie sur Switch et Switch 2

C'est officiel : Légendes Pokémon Z-A sera lancé le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch, avec une édition optimisée prévue pour la Nintendo Switch 2. Un jeu à cheval sur deux générations de consoles et qui du coup proposera un système de mise à niveau. En gros, les joueuses et les joueurs ayant acheté la version Switch standard pourront migrer vers la version Switch 2 en achetant une mise à niveau numérique, disponible sur le Nintendo eShop et le My Nintendo Store. Une manière élégante de ne pas léser les premiers acheteurs tout en préparant l’avenir de la console hybride. Les précommandes débuteront dès le jeudi 5 juin, tandis que la jaquette officielle a été dévoilée dans la foulée. On y retrouve les deux protagonistes en pleine action, affrontant un Pokémon en méga-évolution, dans une version nocturne et réimaginée de la célèbre ville d’Illumis. Un décor urbain stylisé, baigné dans une lumière crépusculaire, qui rompt avec les paysages champêtres des épisodes traditionnels.



Rappel : avec Légendes Pokémon Z-A, le studio Game Freak franchit un cap : celui de l’action-RPG, avec des combats en temps réel, une première dans la série. Une formule inspirée, sans doute, par le succès critique de Légendes Pokémon Arceus, mais qui semble vouloir aller encore plus loin dans la modernisation du gameplay. Ce virage s’accompagne d’un monde semi-ouvert où Illumis devient un terrain d’aventure à part entière. On nous promet des interactions renforcées avec les habitants, des quêtes contextuelles et une narration plus immersive que jamais.



Ce n'est pas tout : The Pokémon Company a donné un rendez-vous à tous les fans de la franchise, avec un Pokémon Presents qui sera diffusé le mardi 22 juillet 2025 sur la chaîne YouTube officielle. L’occasion d’en apprendre davantage sur les mécaniques de jeu, les nouveaux Pokémon, voire un premier aperçu des capacités techniques de la Switch 2.