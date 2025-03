Légendes Pokémon Z-A : la nuit, aucun Pokémon n'est gris, voici les combats nocturnes

Le Nintendo Direct du 27 mars 2025 avait évidemment réservé une place de choix pour Légendes Pokémon Z-A qui avait été annoncé le mois dernier. Visuellement, c'est toujours aussi indigne et un peu scandaleux, mais l'heure n'est pas à l'analyse graphique, mais plutôt la présentation des combats nocturnes, l'une des nouveautés de cet épisode. Et en effet, une fois que le soleil tombe, la ville d'Illumis se tranforme en une énorme arène de combat où les dresseurs sont invités à gravir les échelons du tournoi Z-A Royale. Des zones délimitées apparaissent alors, afin de centraliser l'intérêt de ces combats qui se dérouleront en temps réel, l'autre grande nouveauté du jeu. De cette manière, l'objectif est de progresser du rang Z jusqu'au rang A, sachant que les meilleurs dresseurs peuvent disposer d'une récompense ultime : celle de voir son voeu être exaucé. Oui, c'est toujours aussi niais et enfantin, mais le jeu s'adresse à un public bien précis.



La sorti de Légendes Pokémon Z-A est attendue pour la fin de l'année 2025 sur Nintendo Switch.