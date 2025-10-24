JeuxActuJeuxActu.com

Légendes Pokémon Z-A : malgré les critiques, le jeu est un carton phénoménal !

Malgré les critiques parfois acerbes autour de Légendes Pokémon Z-A, le public a répondu présent dès la première semaine de commercialisation. The Pokémon Company annonce en effet un premier bilan impressionnant, puisque 5,8 millions d’exemplaires ont été vendus sur Switch et Switch 2 combinées. Un chiffre qui confirme l’attraction persistante de la licence, même si le jeu ne parvient pas à égaler le record de son prédécesseur, Légendes Pokémon Arceus, qui avait écoulé 6,5 millions d’unités sur la même période. Toutefois, le détail des ventes est particulièrement intéressant, puisque près de la moitié des achats concernent la version Switch 2, alors même que la console est encore récente et moins répandue que la première Switch. Selon les estimations de Famitsu, le jeu s’est vendu à 872 552 exemplaires sur Switch et 612 905 sur Switch 2, sans compter les téléchargements numériques. Ce succès précoce témoigne de la capacité de la nouvelle console à séduire rapidement les joueurs, et laisse entrevoir la possibilité que les futurs épisodes puissent faire davantage la part belle à la Switch 2 sans trop sacrifier de ventes.

Une performance remarquable, mais légèrement en retrait

Si ces chiffres sont solides, ils restent inférieurs au lancement d’Arceus, et bien loin du record absolu de la franchise détenu par Pokémon Écarlate et Violet, avec 10 millions de ventes en seulement trois jours. Cela pourrait indiquer une légère saturation ou un ras-le-bol ponctuel chez une partie du public, même si la licence continue de générer un fort engouement. Avec ce démarrage, Légendes Pokémon Z-A ouvre la saison des blockbusters sur Switch et Switch 2. La console accueillera prochainement Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, Kirby Air Raiders et Metroid Prime 4 Beyond, des titres qui devraient conclure l’année en beauté pour Nintendo.


le vendredi 24 octobre 2025
