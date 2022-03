Perfect Dark : l'exclu Microsoft perd son Game Director maintenant, faut-il s'inquiéter ?

Annoncé lors des Game Awards 2020, le reboot de la licence Perfect Dark s'est fait discret depuis. Pas d'image, pas d'intervention des développeurs, mais en revanche des départs qui commencent à inquiéter sérieusement les joueurs. Un an après le départ inexpliqué de Drew Murray qui occupait le poste de lead designer (qui est retourné chez Insomniac Games, son studio de coeur), on apprend aujourd'hui que Dan Neuburger, le game director du jeu, ne fait plus partie de l'entreprise The Initiative non plus. Son départ a été repéré via son profil LinkedIn qui détaille bien qu'il a travaillé au sein du studio pendant 3 ans, de juin 2018 à février 2022. Si l'homme n'a fait aucun commentaire officiel, un tel départ pose forcément des questions quant au développement et à la direction que prend le jeu. Il est vrai que les développeurs cherchaient à se différencier des autres FPS, mais il semblerait que la vision du jeu ne convienne pas aux game directors qui s'enchaînent...