Perfect Dark : un développement chaotique, la moitié du staff aurait démissionné, des responsables visés

Drew Murray, lead designer sur le jeu, qui a démissionné quelques mois plus tôt, afin de retourner chez Insomniac Games, son studio de coeur. Ces deux départs à des postes clefs n'était en réalité que l'arbre qui cachait la forêt. En effet, selon nos confrères de VGC qui se sont entretenus avec certains membres du studio The Initiative , pas moins de 34 personnes ont démissionné, tous à des postes très importants du projet. Game Director, Level Designer, Directeur Artistique, Chief Animator et même scénariste, autant vous dire que le développement de ce Perfect Dark est en plein chaos.



LA FAUTE DE CRYSTAL DYNAMICS (ET DE MICROSOFT) ?



Selon les propos relayés par VGC, ces départs massifs sont une réaction épidermique à l'arrivée du studio Crystal Dynamics dans le développement, missionné par Microsoft pour épauler ces vétérans du jeu vidéo dans la conception de ce FPS qui se veut différent des autres. Une guerre d'égo certes, mais selon les ex-employés qui ont accepté de témoigner anonymement, des soucis aussi de direction prise dans la production. Il serait en effet compliqué de se faire entendre par les responsables du projet, qui semblent hermétiques à l'équipe. Certains s'étonnent du manque de réaction de Microsoft qui ne serait pas d'un grand soutien dans cette guerre interne, un cas qui n'est pas isolé, quand on sait que d'autres projets similaires chez Microsoft ont déjà eu lieu (ex : Rare avec Sea of Thieves). Résultat, à l'heure actuelle, le studio The Initiative compterait aujourd'hui 50 employés, ce qui est évidemment insuffisant pour développer un projet aussi ambitieux que ce reboot de Perfect Dark. Avec des postes vacants et un Crystal Dynamics qui semble prendre le lead sur le développement, il faudra s'attendre à des gros changements dans la direction du jeu, aussi bien dans le scénario que dans le gameplay, avec le risque même d'un reboot. Quand on sait que Microsoft a mis en place ce studio en 2018 et que l'annonce officielle a été faite en 2020, on n'est visiblement pas prêt de voir débarquer le jeu...





Selon les propos relayés par VGC, ces départs massifs sont une réaction épidermique à l'arrivée du studio Crystal Dynamics dans le développement, missionné par Microsoft pour épauler ces vétérans du jeu vidéo dans la conception de ce FPS qui se veut différent des autres. Une guerre d'égo certes, mais selon les ex-employés qui ont accepté de témoigner anonymement, des soucis aussi de direction prise dans la production. Il serait en effet compliqué de se faire entendre par les responsables du projet, qui semblent hermétiques à l'équipe. Certains s'étonnent du manque de réaction de Microsoft qui ne serait pas d'un grand soutien dans cette guerre interne, un cas qui n'est pas isolé, quand on sait que d'autres projets similaires chez Microsoft ont déjà eu lieu (ex : Rare avec Sea of Thieves). Résultat, à l'heure actuelle, le studio The Initiative compterait aujourd'hui 50 employés, ce qui est évidemment insuffisant pour développer un projet aussi ambitieux que ce reboot de Perfect Dark. Avec des postes vacants et un Crystal Dynamics qui semble prendre le lead sur le développement, il faudra s'attendre à des gros changements dans la direction du jeu, aussi bien dans le scénario que dans le gameplay, avec le risque même d'un reboot. Quand on sait que Microsoft a mis en place ce studio en 2018 et que l'annonce officielle a été faite en 2020, on n'est visiblement pas prêt de voir débarquer le jeu...

Rappelez-vous, pas plus tard qu'hier, on apprenait que Dan Neuburger, le game director du reboot de Perfect Dark, avait quitté son poste en février dernier . Une information relayée par son profil LinkedIn mis à jour récemment et qui semblait cacher un problème plus important, à savoir un exode massif des têtes pensantes du projet. En effet, le départ de Dan Neuburger suivait celui de