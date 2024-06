Perfect Dark : le gameplay a été dévoilé, ce n'est plus le même jeu !

infiltration, parkour et gunfights chorégraphiés, la Joanna Dark des années 2020 reviendra plus contemporaine que jamais, et pas seulement dans son look. C'était d'ailleurs le minimum syndical pour un come-back digne de ce nom, même si la licence a sans doute disparu des radars des joueurs et surtout de la nouvelle génération.





Quatre ans après son annonce, Perfect Dark a enfin révélé son tout premier trailer de gameplay. L'attente en valait-elle la peine ? Il faudra sans doute un peu plus de 3 min de gameplay pour s'en assurer, mais une chose est certaine, ce nouvel épisode tranche radicalement avec le jeu d'origine. Que ce soit dans l'ambiance qui lorgne désormais vers l'éco-thriller et le gameplay qui mélangeOn rappelle que le jeu est développé par deux studios The Inititive et Crystal Dynamics et ils ont décidé d'apporter plus de consistance à ces nouvelles aventures en variant les possibilités de gameplay. On ne sait pas si le Parkour est toujours une feature intéressante aujourd'hui, mais Joanna pourra faire des bonds et s'accrocher comme une athlète à des corniches façon Mirror's Edge. Elle disposera de plusieurs gadgets aussi pour pirater des conversations, imiter des voix et ses techniques de combats mélangeront shoots classiques et croche-pattes inattendus. Quant à l'histoire, il sera question d'un futur proche où la Terre est frappée par une série de catastrophes mondiales, mettant les écosystèmes du monde entier au bord de l’effondrement. Joanna Dark travaille pour DataDyne et traque le criminel le plus recherché au monde, Daniel Carrington, afin de découvrir les mystères qui se cachent derrière les avancées technologiques qui pourraient menacer la vie de millions de personnes.



Sortie inconnue cependant pour ce Perfect Dark revu et corrigé.