Perfect Dark : Joanna Dark revient dans un trailer aux Game Awards, la hype à son comble

C'est probablement l'annonce qu'on voyait le moins venir, et pourtant la hype générée ne pouvait pas être plus grande : le studio The Initiative vient de dévoiler un premier trailer pour Perfect Dark. L'agent secret Joanna Dark de l'institut Carrington reprend du service dans un univers futuriste où les corporations ont sauvé la terre d'un désastre écologique, mais avec un prix à payer qui semble bien lourd. La demoiselle va donc devoir aller fouiner dans les locaux de la DataDyne Corp (on voit le célèbre logo sur un building) et découvrir de quoi il retourne. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est précisée, ni aucune plateforme, mais comme le studio The Initiative fait partie de l'écurie Microsoft Game Studios, on peut raisonnablement s'attendre à une sortie sur PC, et Xbox Series X|S.