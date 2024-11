Virtua Fighter 5 R.E.V.O. : un nouveau remaster arrive, il sera en 4K

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. est prévue pour cet hiver, sans date précise, mais il y a au moins la vidéo d'annonce.





Virtua Fighter est de retour, mais malheureusement pas de la manière dont vous l'auriez imaginé. Et non, pas de nouvel épisode en vue, mais le remaster de Virtua Fighter 5, sous-titré R.E.V.O et qui débarquera uniquement sur PC. On sent évidemment que SEGA est sur la retenue, frileux sans doute de se manger un revers de phalanges en termes de vente en misant sur un Virtua Fighter 6. Il faut dire que la licence est tombée dans l'oubli depuis un certain moment et que le dernier Virtua Fighter est sorti en 2007, une paye donc. Difficile donc de faire revenir une telle série après tant d'années d'absence, mais tenter un remaster en 4K, on peut déjà tâter le terrain. Parmi les nouveautés prévues pour ce remaster, il y a donc l'affichage upgradé et bien sûr le rollback netcode pour assurer des combats en ligne sans le moindre accroc, et c'est le studio Ryu Ga Gotoku qui s'est chargé du portage. La sortie de