Virtua Fighter 5 R.E.V.O. : sortie confirmée sur PS5, Xbox Series et Switch 2

Après un passage remarqué sur PC en début d’année, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. s’apprête à débarquer sur consoles. C’est en effet à l’occasion du Virtua Fighter Direct 2025 Spring que l’éditeur japonais, aux côtés de son studio Ryu Ga Gotoku, a officialisé la sortie du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Switch 2. Une extension naturelle, mais aussi stratégique, qui vise à replacer l’un des piliers du versus fighting 3D sur l’échiquier moderne du jeu de combat après 20 ans d'absence. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été communiquée, mais l’annonce a été accompagnée d’un message personnel de Seiji Aoki, producteur historique de la licence, visiblement bien conscient des attentes des fans. « Je sais que vous l’attendiez depuis longtemps. La version Steam n’était qu’un début », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que l’équipe avait pris acte des nombreuses demandes de portage cross-platform, notamment via le serveur Discord officiel du jeu.











Un retour pensé pour la scène compétitive

L’un des arguments les plus forts de cette nouvelle version réside dans l’aspect technique : Virtua Fighter 5 R.E.V.O. embarquera un netcode rollback sur toutes les plateformes, pour garantir des matchs en ligne plus fluides et compétitifs, comme c’était déjà le cas sur PC. Mieux encore, le cross-play a été confirmé entre toutes les plateformes, un choix qui place immédiatement le titre dans les standards modernes du versus fighting, à l’instar de Street Fighter 6 ou Guilty Gear Strive. SEGA promet également que cette sortie console ne sera pas un simple portage, mais bien une version enrichie, avec du contenu supplémentaire qui sera dévoilé ultérieurement. Une manière de ne pas seulement capitaliser sur la nostalgie, mais de replacer Virtua Fighter dans une dynamique active, au sein d’une scène e-sportive qui continue de fasciner.





Avec Virtua Fighter 5 R.E.V.O., SEGA poursuit son chantier entamé en 2021 avec Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Développé par les équipes de Ryu Ga Gotoku Studio, plus connues pour la série Yakuza / Like a Dragon, le jeu profite d’un soin esthétique particulier : moteur Dragon Engine, animations modernisées, direction artistique respectueuse de l’ADN visuel de la saga. On pensait la série reléguée à la case "légende oubliée", mais Virtua Fighter 5 R.E.V.O. prouve que SEGA croit toujours à la pertinence de sa franchise historique.