Pragmata : c'est 1 million de ventes en 2 jours, la petite victoire de Capcom

C’est un démarrage que Capcom n’avait sans doute pas osé espérer aussi solide pour une nouvelle licence : Pragmata vient de franchir la barre du million d’exemplaires vendus dans le monde en seulement deux jours, confirmant l’excellent accueil réservé à cette nouvelle IP longtemps attendue et plusieurs fois repoussée. Sorti finalement le 17 avril 2026 après un développement particulièrement étalé dans le temps, le jeu s’impose immédiatement dans les classements de ventes, notamment sur Steam où il atteint la troisième place mondiale et enregistre un pic de près de 69 000 joueurs simultanés, un chiffre notable pour une production solo centrée sur une nouvelle franchise.









Dans son communiqué de presse, Capcom met en avant une prise de risque assumée avec ce projet, avec notamment ce gameplay pensé autour d’un mélange hybride entre action à la troisième personne et mécaniques de hacking sous forme de puzzles en temps réel. Une combinaison qui repose en grande partie sur la coopération entre le personnage principal et l’androïde Diana, devenue rapidement l’un des éléments les plus commentés du jeu sur les réseaux sociaux. On rappelle cependant que pour en arriver là, Capcom avait eu la bonne idée de proposer une démo jouable en amont de la sortie, ce qui a sans doute favoriser la popularité du jeu. Reste désormais à voir si Pragmata parviendra à s’installer dans la durée, au-delà de ce lancement très fort. Wait and see comme on dit. Ca rime en plus...



