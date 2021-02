Destiny 2 : le fusil à répétition perdu respire la grande classe dans ce nouveau trailer

Chez Bungie, on a toujours à coeur de livrer du contenu de qualité aux joueuses et joueurs de Destiny 2 et ce nouveau trailer qui vient de "poper" en est la preuve flagrante. Il est question cette fois-ci de mettre en avant une nouvelle quête qui répond au nom de "Récit d'un Homme Mort" et qui va se dérouler non loin de la Côte Enchevêtrée. C'est là-bas qu'un signal est émis et laisse penser qu'un Gardien est en détresse. Véritable SOS ou guet-apens ? Il va falloir se rendre sur place pour en avoir le coeur net et par la même occasion récupérer le fusil à répétition perdu. Non seulement l'arme respire la classe absolue, avec ses finitions métal et bois, mais en plus, il permet d'obtenir des bonus inédits. On vous laisse visualiser le trailer par vous-même pour vous chauffer tout seul.