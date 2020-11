Destiny 2 : l'actrice française Elodie Fontan au centre de la prochaine extension

Si vous suivez un tant soit peu l'actualité de Destiny 2, alors devez-vous savoir que le 10 novembre prochain, une toute nouvelle extension sortira. Celle-ci se portera notamment sur l'Exo Inconnue, ce personnage culte présent depuis le tout début de l'aventure et agissant mystérieusement dans le sens des Gardiens : seulement voilà, jusqu'à présent, son identité demeurait trouble et Bungie a donc souhaité lui accorder plus de profondeur.Et pour ce faire, les développeurs ont opté pour Elodie Fontan, une actrice française connue pour ses rôles au sein de plusieurs longs-métrages comme Nicky Larson, Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ou Alibi.com : "L'actrice prête sa voix à l’un des personnages préférés de la saga, jusqu’à maintenant très mystérieux, et a effectué un travail remarquable pour l’incarner, lui donner une voix et une identité plus concrète", confie Gautier Ormancey, Directeur Marketing EMEA chez Bungie.Histoire d'accompagner cette annonce, voici donc un sympathique making-of en attendant la sortie de ce gros morceau baptisé Au-Delà de la Lumière que les fans attendent sans doute impatiemment. Bon visionnage.