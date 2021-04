Destiny 2 : l'événement "Les Jeux de Gardiens" font leur grand retour, un trailer pour l'occasion

Bungie continue sans relâche de proposer du contenu pour Destiny 2, qui va proposer un événement que la communauté avait réclamé depuis un bon moment, à savoir les Jeux de Gardien. Depuis le 20 avril et jusqu'au 9 mai prochain, il est possible de participer à cet événement et mettre en avant sa classe préférée, parmi les Titans, les Arcanistes et les Chasseurs bien entendu. À la fin de chaque semaine, les cérémonies de podium attribueront une aura dorée, argentée ou bronze à chaque classe, qui durera toute la semaine suivante. La classe gagnante sera reconnue à la fin des cérémonies de clôture des Jeux des Gardiens du 7 au 9 mai, et un trophée sera exposé à la Tour pour célébrer la classe gagnante tout au long de l'année. Vous savez tout.