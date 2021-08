Destiny 2 : une date ferme et un nouveau trailer pour l'extension "La Reine Sorcière"

Si tout le monde avait les yeux rivés vers la conférence Microsoft pour la gamescom 2021, de son côté Bungie avait donné rendez-vous à sa communauté pour présenter sa prochaine grosse extention : La Reine Sorcière. Initialement attendue pour 2021, cette mise à jour ne verra le jour que le 22 février 2022, c'est désormais acté. Une attente qui sera plus longue pour les joueurs, mais Bungie ne souhaitant pas décevoir sa commu, préfère prendre son temps. Côté histoire, les Gardiens devront découvrir la vérité qui se cache derrière les plans infernaux de la Reine Sorcière, et faire face à des ennemis imprégnés de la même Lumière qui leur est si chère.



En ce qui concerne les nouveautés de cette extension, on pourra compter sur une nouvelle fonction : la création d'armes, une première pour la série Destiny, puisque les joueurs vont pouvoir forger leurs propres armes, et les compléter avec des combinaisons de mods uniques, des revêtements et des statistiques élevées. Les Gardiens pourront aussi utiliser un nouveau type d'arme : le glaive, une arme de mêlée à la 1e personne introduite dans Destiny, qui sera capable de réaliser de puissantes attaques de mêlée et des tirs à moyenne portée, et qui pourra protéger son porteur. Il y aura aussi de nouvelles activités avec des défis inédits, y compris une activité en matchmaking à six joueurs, un nouveau raid situé au cœur d'un vaisseau Pyramide immergé, et plus encore.