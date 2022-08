Destiny 2 Eclipse : Bungie dévoile le contenu de sa prochaine grosse extension de 2023

’ancien empereur maléfique des Cabals, qui fait son grand come-back dans notre système solaire, et il n'est pas content. Accompagné de sa flotte de Pyramides en tant que Disciple du Témoin, et de la Némésis cosmique ayant fait son apparition dans

Bungie n'en a pas fini avec Destiny 2, même que le studio prépare une nouvelle grosse extension, révélée à l'occasion de la gamescom 2022 lors d'un événement en ligne spécial, où l'on a aussi appris que le jeu arrive sur Epic Games Store, et qu'une collaboration est prévue avec Fornite et Fall Guys. Mais first things first : Destiny 2 Eclipse (ou Lightfall en VO) verra le jour le 28 février 2023, ce qui nous laisse le temps de voir arriver cette grosse extention et d'avoir des infos continuellement jusqu'à sa sortie. Bungie précise qu'il s'agira de l'avant-dernier chapitre de la saga "Lumière et Ténèbres". Scénaristiquement, une nouvelle menace arrive, il s'agit de Calus, lDestiny 2 : La Reine Sorcière, il veut faire régner le mal et assouvir les Gardiens. Sauf que ces derniers ont été entraînés grâce à une nouvelle doctrine via de nouvelles compétences et qu'ils sont prêt à défendre leur existence.Bungie a d'ailleurs prévu plusieurs éditions pour la sortie de l'extension Eclipse, dont voici le contenu et le prix à chaque fois :



Destiny 2 : Éclipse - Édition Standard

Extension Éclipse

Nouvelle campagne + Mode Légendaire

Nouveau pouvoir : Filobscur

Nouvelle destination : Neptune

Nouveau raid

Nouveaux équipements exotiques

Et plus encore !

Accès à la saison 20

Déverrouillages instantanés avec la précommande

Spectre exotique

Emblème légendaire



Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel

Extension Éclipse

Nouvelle campagne + Mode Légendaire

Nouveau pouvoir : Filobscur

Nouvelle destination : Neptune

Nouveau raid

Nouveaux équipements exotiques

Et plus encore !

Accès aux saisons 20, 21, 22 et 23

Fusil automatique exotique Tempête de vif-argent, catalyseur et ornement

Passereau exotique d’Éclipse

Clé de donjon d'Éclipse

Magot secret de Rahol x4 (un par Saison, Saison 20-23)

2x alliage ascendants

3x éclats ascendant

1 cryptage exotique

5x modules d'amélioration

1 objet cosmétique exotique

Déverrouillages instantanés avec la précommande

Fusil automatique exotique Tempête de vif-argent

Interaction exotique

Spectre exotique

Emblème légendaire





Édition Collector de Destiny 2 : Éclipse

Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel

Bande-son originale de Destiny 2 : Éclipse

Réplique de Pouka de 20 cm avec lumières LED et support

Livres de légendes de l'Avant-garde

Lettre de Zavala

Mini lithographie

Sticker vinyle

Emblème exclusif de l'Édition Collector

Code de réduction de 10 % sur le Bungie Store pouvant être utilisé sur un achat futur pendant la Saison du Butin. Certaines exceptions peuvent s'appliquer.