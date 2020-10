Destiny 2 : un trailer qui met la pression pour l'extension Beyond Light

Bungie s'occupe de ses fans aujourd'hui, avec la sortie d'un tout nouveau trailer pour Destiny 2, et plus particulièrement sa prochaine extension appelée Beyond Light. La vidéo nous fait découvrir Europa, une lune de Jupiter dont la surface glacée est complètement désolée, et où le pouvoir de la stase attend les joueurs. Grâce à cette nouvelle capacité, il va désormais être possible de geler, et même de briser en éclats nos ennemis. Destiny 2 : Beyond Light sera disponible le 10 novembre prochain.