Destiny 2 : la Reine Sorcière est un carton, déjà un million de précommandes

Au lendemain de l'annonce de leur rachat par Sony Interactive Entertainment, Bungie fait savoir que la prochaine extension de Destiny 2, La Reine Sorcière (The Queen Witch en VO), est déjà un énorme succès. Avec plus d'un million de précommandes, il y a de quoi se réjouir en effet, surtout que la licence revient de loin. Non pas que l'intérêt a diminué avec le temps, quoiqu'un un peu, mais il y a encore 2 ans et demi, la licence était encore sous l'escarcelle d'Activision. Si le studio se félicite de ce succès et remercie la communauté de leur soutien et de leur fidélité (l'extension est vendue 40€), il en profite pour lâcher un trailer qui met en avant quelques unes des armes avec lesquelles on va faire joujou le 22 février prochain. On vous laisse regarder le rendu.