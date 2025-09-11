JeuxActuJeuxActu.com

Dying Light The Beast : de l'importance des zombies, et de leur comportement

Dying Light The Beast : de l'importance des zombies, et de leur comportement

Ça coule de source, mais on préfère le rappeler, sans zombie, pas de Dying Light. Mais avec sa suite, Dying Light The Beast, le studio polonais veut aller plus loin que jamais dans la représentation des infectés, à la fois visuellement et dans leur comportement. L’axe créatif est simple : rappeler en permanence que chaque zombie était, un jour, un être humain, car cette once d’humanité crée un malaise, une hésitation. Les Biters, par exemple, ont été repensés de fond en comble. Fini les cadavres secs façon momies, place à des corps gonflés, humides, presque organiques. Techland a poussé le réalisme jusque dans l’uncanny valley, là où l’on reconnaît trop d’humanité pour être à l’aise. Le jeu promet plus de 110 variantes de Biters (corpulence, apparence, types spéciaux) et près de 60 variantes de Virals, ces infectés fraîchement transformés, plus rapides et encore plus inquiétants dans leur semi-humanité. Certains rappellent même les expériences macabres du Baron, principal antagoniste du jeu, qui semble avoir une passion pour les laboratoires de fortune.

Dying Light The Beast

 

Les infectés spéciaux suivent la même logique : chacun garde une part de ce qu’il était avant. Un psychiatrique attaché devient le Howler, un ouvrier massif se transforme en Goon, et un médecin finit en Spitter crachant de l’acide. Résultat : derrière chaque monstre se cache un visage du quotidien, ce qui rend la transformation encore plus dérangeante. Mais la vraie attraction, ce sont les Chimères : des abominations créées par les expérimentations du Baron. Inspirées de l’anatomie humaine, elles mélangent réalisme médical et cauchemar pur. Mention spéciale à la Matriarch, sorte de corps humain écorché vif, conçue pour rappeler autant les planches anatomiques que les sorcières des contes.

Dying Light The Beast

 

L’effort artistique ne s’arrête pas à la modélisation. Les affrontements sont pensés pour être viscéraux et brutaux, avec des zombies qui réagissent de manière crédible à chaque coup. Biters et Virals bénéficient désormais de zones de dégâts multipliées, permettant des blessures visibles, sanglantes et progressives. Techland mise même sur un système de ragdoll actif, pour donner du poids et de la physicalité aux combats coopératifs. Les comportements, eux aussi, gagnent en crédibilité. Les Biters contre-attaquent rapidement, les Virals esquivent et encerclent, et les Volatiles — les prédateurs ultimes — traquent en meute, franchissant sans peine les obstacles du décor. Une montée en gamme qui reflète les ambitions de Techland pour sa suite.

Dying Light The Beast

 

L’autre gros chantier concerne le sound design. Chaque zombie sonne désormais plus humain que monstrueux, avec plus de 9 000 lignes audio enregistrées. Derrière ces hurlements, gémissements et cris, on retrouve The Monster Factory, un studio canadien déjà impliqué sur The Last of Us Part II ou God of War Ragnarök. Le but ? Que chaque bruitage reflète la lutte intérieure entre humanité et monstruosité.

 

Bref, Techland veut clairement que Dying Light: The Beast ne soit pas juste un survival-horror de plus, mais l’expérience zombie définitive. Chaque détail, visuel ou sonore, semble pensé pour renforcer l’immersion, et pour rappeler que derrière chaque ennemi, il y a un ancien humain. Le jeu devra prouver que ces choix servent vraiment le plaisir de jeu, et pas seulement la démonstration technique. Réponse le 19 septembre prochain, dans les bois lugubres de Castor Woods.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 11 septembre 2025
19:02


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dying Light The Beast : de la torture et les spec PC, on va tous souffrir Techland a dévoilé pas mal de nouvelles choses pour son jeu Dying Light: The Beast. De nouvelles vidéos pour commencer, histoire de se plonger dans les explications de son gameplay, les nouveautés, le lore etc. 02/09/2025, 17:47
Dying Light The Beast : un castor nous présente les possibilités de gameplay Même si sa date de sortie a été repoussée d'un mois, avec une arrivée sur les étals le 19 septembre prochain, Dying Light The Beast n'a pas relâché sa campagne promotionnelle et se fend d'une nouvelle vidéo. 14/08/2025, 19:07

Dying Light The Beast : du sang et une bonne pair de c*****es, nouveau trailer 05/08/2025, 08:55
Dying Light The Beast : le jeu est repoussé, voici la nouvelle date de sortie et des excuses 25/07/2025, 13:33
Dying Light The Beast : 30 minutes de gameplay en 4K, Techland lâche la Bête 09/06/2025, 11:02
Dying Light The Beast : un nouveau trailer avec du gameplay et une date de sortie 13/12/2024, 12:52


Dying Light The Beast

Jeu : Action
Editeur : Techland Publishing
Développeur : Techland
19 Sept 2025
19 Sept 2025
19 Sept 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Vidéos