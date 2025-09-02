Dying Light The Beast : de la torture et les spec PC, on va tous souffrir

Techland a dévoilé pas mal de nouvelles choses pour son jeu Dying Light: The Beast. De nouvelles vidéos pour commencer, histoire de se plonger dans les explications de son gameplay, les nouveautés, le lore etc. Et bien sûr, pou les possesseurs d'ordinateurs, l’ensemble des spécifications PC et elles s’avèrent assez accessibles. Rien de dramatique à signaler : vous devriez pouvoir jouer au jeu en 1440p à 60fps sans trop de difficulté. La communication confirme également que le jeu nécessitera environ 70Go de stockage, qu’il prend en charge le ray-tracing, les résolutions ultra-larges, et propose des « options de personnalisation poussées ». En revanche, les joueurs qui veulent profiter du jeu en 4K Ultra 60fps devront disposer d’une machine costaud, ce qui était prévisible. Voici les configurations à connaître :









Configuration minimale :

Performance : 1080p 30FPS

Réglages graphiques : LOW

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A750

Mémoire GPU : 6 Go

CPU : Intel i5-13400 / AMD Ryzen 7 5800F

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 ou plus récent

Stockage : 70 Go SSD





Configuration recommandée :

Performance : 1440p 60FPS

Réglages graphiques : MEDIUM

GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070 TI / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc B580

Mémoire GPU : 8 Go

CPU : Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 ou plus récent

Stockage : 70 Go SSD





Configuration haute :

Performance : 4K 60FPS

Réglages graphiques : HIGH

GPU : NVIDIA GeForce RTX 4070 TI / AMD Radeon RX 7900 GRE

Mémoire GPU : 12 Go

CPU : Intel i7-13700K / AMD Ryzen 9 7800 X3D

RAM : 32 Go

OS : Windows 10 ou plus récent

Stockage : 70 Go SSD





Configuration ultra :

Performance : 4K 60FPS

Réglages graphiques : ULTRA (RT avec génération de frames)

GPU : NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070 / Intel Arc B580

Mémoire GPU : 12 Go

CPU : Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7950 X3D

RAM : 32 Go

OS : Windows 10 ou plus récent

Stockage : 70 Go SSD

Technologies supportées sur PC / laptop :

Ray-traced Global Illumination et Reflets

Support des résolutions ultra-larges

Upscaler et génération de frames : Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 & AMD FSR 3.1 & 4 (sur certains appareils)

Options de personnalisation poussées

Support de résolution dynamique

Support HDR

Optimisation de la latence : NVIDIA Reflex 2, AMD AntiLag 2, Intel Xe Low Latency





Configuration recommandée pour laptop :

Performance : 1080p 60FPS

Réglages graphiques : MEDIUM

GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop / AMD Ryzen AI 9 370

Mémoire GPU : 8 Go

CPU : Intel Core i7-12700H / AMD Ryzen 7 6800H

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 ou plus récent

Stockage : 70 Go SSD



