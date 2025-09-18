Dying Light The Beast : Kyle Crane se transforme en monstre dans le trailer de lancement

Parmi les innombrables jeux à sortir en cette rentrée 2025, on peut aussi compter sur Dying Light The Beast, qui a décidé de lâcher son trailer de lancement, puisque le titre sort demain, le 19 septembre. La vidéo ne fait d'ailleurs pas dans la subtilité, puisqu'on y voit Kyle Crane, le héros culte du tout premier Dying Light, sorti de 13 années d’expérimentations horribles, captif d’un certain « Baron ». Les cicatrices sont autant physiques que mentales, d'autant qu'on a mêlé son ADN humain à celui du zombie. Sur Metacritic, le jeu s'en est sorti avec un très correct 79% de la presse, tandis que les joueurs sont plus cléments avec une note de 8.4/10. De notre côté, pas de test, car il y a trop de jeux à tester et surtout, le studio ne nous a pas envoyé le jeu non plus. Tant pis...



