JeuxActuJeuxActu.com

Dying Light The Beast : Kyle Crane se transforme en monstre dans le trailer de lancement

Dying Light The Beast : Kyle Crane se transforme en monstre dans le trailer de lancement

Parmi les innombrables jeux à sortir en cette rentrée 2025, on peut aussi compter sur Dying Light The Beast, qui a décidé de lâcher son trailer de lancement, puisque le titre sort demain, le 19 septembre. La vidéo ne fait d'ailleurs pas dans la subtilité, puisqu'on y voit Kyle Crane, le héros culte du tout premier Dying Light, sorti de 13 années d’expérimentations horribles, captif d’un certain « Baron ». Les cicatrices sont autant physiques que mentales, d'autant qu'on a mêlé son ADN humain à celui du zombie. Sur Metacritic, le jeu s'en est sorti avec un très correct 79% de la presse, tandis que les joueurs sont plus cléments avec une note de 8.4/10. De notre côté, pas de test, car il y a trop de jeux à tester et surtout, le studio ne nous a pas envoyé le jeu non plus. Tant pis...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 18 septembre 2025
17:28


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dying Light The Beast : de l'importance des zombies, et de leur comportement Ça coule de source, mais on préfère le rappeler, sans zombie, pas de Dying Light. Mais avec sa suite, Dying Light The Beast, le studio polonais veut aller plus loin que jamais dans la représentation des infectés. 11/09/2025, 19:02
Dying Light The Beast : de la torture et les spec PC, on va tous souffrir Techland a dévoilé pas mal de nouvelles choses pour son jeu Dying Light: The Beast. De nouvelles vidéos pour commencer, histoire de se plonger dans les explications de son gameplay, les nouveautés, le lore etc. 02/09/2025, 17:47

Dying Light The Beast : un castor nous présente les possibilités de gameplay 14/08/2025, 19:07
Dying Light The Beast : du sang et une bonne pair de c*****es, nouveau trailer 05/08/2025, 08:55
Dying Light The Beast : le jeu est repoussé, voici la nouvelle date de sortie et des excuses 25/07/2025, 13:33
Dying Light The Beast : 30 minutes de gameplay en 4K, Techland lâche la Bête 09/06/2025, 11:02


Dying Light The Beast

Jeu : Action
Editeur : Techland Publishing
Développeur : Techland
19 Sept 2025
19 Sept 2025
19 Sept 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Dying Light The Beast : un nouveau trailer avec du gameplay et une date de sortie
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers