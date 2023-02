PlayStation VR 2 : Sony dément les infos de Bloomberg, les précommandes du casque VR seraient bonnes

L'information a fait le tour du monde en quelques heures et pour cause, le site Bloomberg annonçait que Sony Interactive Entertainment avait revu ses objectifs à la baisse de manière significative pour le PlayStation VR 2. Selon le journal, les précommandes du casque de réalité virtuelle de la PS5 ne seraient pas au niveau des attentes du constructeur japonais. On serait en effet passer de 2 millions de PSVR 2 produits à un million, en raison d'une appétence moindre et décevante de la part du public. Des informations démenties quelques heures plus tard par Sony en personne qui s'est entretenu avec le site Gameindustry.biz pour rassurer les investisseurs mais aussi les joueurs. Il n'y a "aucune diminution dans la production du PSVR 2" selon un porte-parole de Sony, qui déclare même que "l’enthousiasme des fans de PlayStation pour le lancement à venir, qui comprend plus de 30 titres comme Gran Turismo 7, Horizon: Call of the Mountain et Resident Evil Village" est palpable.Des mots méticuleusement choisis pour rappeler que le PSVR 2 sera accompagné de nombreux jeux à son lancement, là aussi pour rassurer les consommateurs. Il faut dire que le PSVR 2 est souvent pointé du doigt, pour son prix de 599€, son absence de compatibilité, mais aussi l'absence d'un line-up conséquent pour assurer un intérêt autour du masque VR. Damage control de la part de Sony Interactive Entertainment ou sincères déclarations ? Malgré cette intervention immédiate, de nombreux internautes restent sceptiques face à ces propos qui ne sont pas rassurants pour autant. Si l'on part du principe que le démenti du constructeur japonais est réel et sincère, cela signifie que 2 millions de casques seront bien produits pour pour le lancement le 22 février. Dans tous les cas, du côté de Bloomberg, on maintient ces informations d'attente déceptive...