PS VR 2 : l'actrice Bella Ramsey file un coup de pouce à Sony pour la promo du casque

Si l'on en croit Bloomberg, le PlayStation VR 2 aurait des chiffres de ventes décevants, surtout face aux objectifs que Sony Interactive Entertainment s'était fixé. Seulement 270 000 exemplaires écoulés face aux 2 millions qu'espérés le constructeur japonais, il y a un gap important entre les envies et la réalité. Plusieurs raisons peuvent découler de cet échec commercial, et la première, c'est la manière dont le casque a été vendu. Depuis sa sortie et jusqu'à aujourd'hui, il était obligatoire de le commander sur le site Direct PlayStation pour l'obtenir. Une exclusivité en ligne que s'était réserver Sony, mais face à ces difficultés, le constructeur a décidé d'ouvrir le champ des possibles et de permettre aux autres revendeurs de proposer le PSVR 2 à leur tour. On peut désormais le retrouver chez Micromania-Zing, la FNAC ou même Son-Video.com par exemple.Histoire d'aller plus loin et de donner un coup de boost marketing, Sony Interactive Entertainment s'est offert les services de l'actrice Bella Ramsey, qui n'est autre que la star de la dernière publicité vantant les mérites du PlayStatoin VR2. La vidéo a été faite sur le ton de l'humour, avec une mise en avant du jeu Gran Turismo 7, dont l'adaptation au cinéma ne va pas tarder à arriver. Il faut dire que depuis la série télé The Last of Us par HBO et Naughty Dog, Bella Ramsey est entré dans la famille PlayStation par la grande porte...