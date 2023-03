PSVR 2 : Bloomberg révèle les chiffres de vente, c'est un échec commercial

Sorti le 23 février 2022, le PlayStation VR 2 serait sans grande surprise un échec commercial. C'est Bloomberg qui annonce la nouvelle, chiffres à l'appui, expliquant en effet que le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony s'est écoulé à seulement 270 000 exemplaires en l'espace d'un mois d'exploitation. On est donc bien loin des objectifs souhaités par Sony Interactive Entertainment qui avait tablé pour 2 millions de casques vendus les premières semaines de commercialisation. Toutefois, il est important de prendre les révélations de Takashi Mochizuki avec prudence, car la dernière fois qu'il avait annoncé que les précommandes du PSVR 2 étaient décevantes, le journaliste avait été repris par Sony Interactive Entertainment qui avait démenti les faits. Suite à l'intervention du constructeur japonais, Bloomberg avait réitéré tenir des chiffres bien concrets. Takashi Mochizuki indique qu'il a obtenu ses chiffres via une étude menée par IDC, qui s'appuie sur des données récoltées sur le marché. Bien sûr, il faudra attendre les chiffes officiels de la part de Sony, mais si l'on a aucune nouvelle du constructeur japonais sur le nombre de ventes, on peut statuer que la déception est de mise.









Si ces chiffres sont bien réels, il s'agit d'une grosse déconvenue de la part de Sony qui aurait surestimé les envies des consommateurs, ainsi que leur portefeuille. Il faut dire qu'avec un prix de 600€, acquérir le PSVR 2 n'est évidemment pas donné à tout le monde, même si on admet volontiers que pour la technologie embarquée, le casque de Sony est assez accessible si l'on revient au rapport qualité/prix. Mais dans la conjoncture actuelle et cette crise sans précédent qu'on traverse, il est plus difficile pour les consommateurs d'investir dans un nouveau casque de réalité virtuelle, alors qu'il n'est même pas rétro-compatible avec le premier et ses jeux. Reste une solution efficace pour le constructeur japonais : baisser le prix de son produit pour parvenir à atteindre les objectifs. Reste à savoir si l'intérêt du grand public pour la VR n'a pas non plus disparu avec le temps. Quand on voit à quel point Meta est un échec total, il y a de quoi se poser des questions...