PlayStation VR 2 : une baisse de prix définitive de 150€, Sony tente de relancer les ventes

Souvent pointé du doigt pour son prix excessif et son manque de jeux, le PlayStation VR2 va tenter de se faire une seconde jeunesse. Dans un article posté sur le PlayStation Blog , Sony Interactive Entertainment nous fait en effet savoir que le prix de son casque virtuel passé désormais à 449.99€ au lieu des 599.99€ demandés habituellement. Il s'agit donc d'une baisse de prix de 150€, ce qui est loin d'être négligable et qui prouve qu'en termes de succès commercial, on est loin de la réussite. Certes, l'appareil est en vente depuis 2 ans maintenant, mais les premiers mois qui ont suivi sa sortie ont été marqué par des alertes au niveau de ses ventes. Selon plusieurs cabinets d'analyse et autres insiders, le casque n'aurait pas trouvé son public, et la question de la réalité virtuelle aujourd'hui pose question, d'autant que l'Apple Vision a lui aussi fait un bide retentissant. Forcément, avec des prix aussi élevés, il est difficile de toucher le grand public.Sony informe par ailleurs que le pack PlayStation VR2 + Horizon Call of the Mountain est lui aussi proposé à 449.99€, ce qui signifie que le jeu de Guerrilla Games est offert pour tout achat du casque. Le fabricant japonais rappelle l'existence de titres récents Alien Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth, Metro Awakening VR et une myriade de nouveaux jeux bientôt disponibles, dont Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination et The Midnight Walk. Il est aussi rappele que le PSVR 2 fonctionne sur PC, grâce à un adaptateur PS VR2 pour PC , ce qui permettra d'accéder au catalogue Steam et ses milliers de jeux VR. Alors, ça craque ou pas ?