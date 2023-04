PSVR 2 : Sony prend une décision pour booster les ventes de son casque de réalité virtuelle

Le PlayStation VR2 sera bientôt disponible chez les revendeurs, en plus de https://t.co/1iaWLB2A2c. Vérifiez la disponibilité chez votre revendeur local dans les prochains jours.



Lancé le 23 février dernier, le PlayStation VR 2 ne rencontrerait pas le succès escompté, si l'on se fie aux chiffres révélés par Bloomberg, qui annonçait 270 000 exemplaires vendus dans le monde en un mois d'exploitation. Si ces chiffrs s'avèrent être exact, on serait alors bien loin des estimations de Sony Interactive Entertainment qui espérait en vendre 2 millions les premières semaines de ventes. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Sony aurait alors réduit de 20% sa production pour l’année 2023 , afin de limiter la casse et le désintérêt du grand public pour la réalité virtuelle. Mais Sony ne compte pas se laisser faire et a décidé de lancer le plan d'action n°2 qui consiste à ouvrir les ventes de son casque de réalité virtuelle à d'autres revendeurs.Ce n'était pas encore le cas, l'exclusivité des ventes se faisant jusqu'à présent sur le site https://direct.playstation.com/fr-fr/. Une manière subtile pour essayer de booster les ventes de ce PSVR 2, dont les qualités sont certes indéniables, mais dont le prix a rebuté de nombreux joueurs, qui ont préféré miser sur des jeux qu'un accessoire supplémentaire. Il est vrai que proposer un accessoire à 600€ (sans jeu) était une stratégie risquée, le casque était plus cher que la console PS5, vendue 449,99€ dans sa version sans lecteurs de Blu-ray, et 549,99€ pour l'édition avec lecteur de disques... Difficile donc de rallier les troupes autour d'un tel produit qui semble destiné seulement à une élite, celle qui a les finances.