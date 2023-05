PSVR 2 : Sony révèle les chiffres de ventes, ce n'est pas la catastrophe annoncée, mais...

Il aura fallu attendre le Business Segment Meeting 2023 de Sony pour avoir enfin des chiffres de vente officiels du PlayStation VR 2. Et contrairement à l'article de Bloomberg, le casque de réalité virtuelle de Sony n'est pas l'échec commercial retentissant que le média économique a relayé. Le PSVR 2 fait d'ailleurs même un meilleur lancement que le premier modèle de 2016, avec 600 000 exemplaires vendus en l'espace de 6 semaines. Cela représente une hausse de 8% par rapport au premier PlayStation VR, qui était pourtant vendu moins cher et bénéficiait même d'un parc installé de PS4 plus important. Mais il faut néanmoins rappeler que nous étions en 2016 et qu'à cette époque, la réalité virtuelle était encore un marché balbutiant, et pas encore très ouvert au grand public.







Toutefois, il faut savoir prendre du recul face à ces chiffres, car si la catastrophe annoncée par Bloomberg (qui avait révélé que 270 000 exemplaires avaient été écoulés sur les 4 premières semaines de vente), il faut tout de même rappeler que Sony tablait sur 2 milions d'exemplaires produits à la fin du mois de mars 2023, soit un mois après sa sortie. De grandes ambitions liées sans doute à une plus grande popularité de la réalité virtuelle de manière globale, des ventes de la PS5 en croissance permanente, et surtout la confiance d'un public prêt à acquérir des produits premium, même à des prix élevés. Il est évidemment encore trop tôt pour savoir si le PSVR 2 peut être considéré comme un échec, d'autant que Jim Ryan refuse de se prononcer sur le sujet, estimant qu'il faut du temps pour juger de la popularité du casque et surtout l'appétence du public.



"Le PSVR 2 vient d'être commercialisé, il est donc peut-être un peu tôt pour juger de sa popularité, mais nous sommes satisfaits de constater les nombreuses réactions positives de la part des utilisateurs et des médias (…) Nous continuerons à aller de l'avant afin que ceux qui achètent le PSVR 2 puissent en profiter le plus longtemps possible et que nous puissions également assurer nos profits" avance Jim Ryan dans un entretien accordé à Famitsu. Dans tous les cas, les ventes du casque sont désormais ouvertes à d'autres revendeurs et l'appareil enfin disponible en boutique, mais on peut néanmoins parler de petite déception, surtout que la VR est désormais un marché bien plus populaire qu'il y a 7 ans.