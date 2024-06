PS VR 2 : le casque de Sony officiellement compatible sur PC, mais il va coûter un peu plus cher

Face au désintérêt de plus en plus croissant pour la réalité virtuelle de la part du grand public, Sony a décidé d'activer la carte "PC compatible" pour relancer les ventes de PSVR 2, sorti il y a un peu plus d'un an sur PS5. Un choix peu surprenant, surtout quand on connaît la stratégie de l'entreprise japonaise, qui se tourne de plus en plus vers le monde des tours gaming et de Steam qui sont un marché porteur. On se rappelle que la semaine dernière, God of War Ragnarok a été confirmé sur PC lors du State of Play et cette annonce PC du casque VR de Sony prouve définitivement cette réorientation stratégique. Il faudra cependant attendre jusqu'au 7 août prochain pour profiter du PSVR 2 sur cette nouvelle plateforme, sachat qu'il faudra s'acquitter de 60 euros en plus pour se payer un boîtier qui rendra compatible l'appareil.









Il suffira de connecter le PlayStation VR2 via un câble DisplayPort 1.4 et télécharger ensuite les applications PlayStation VR2 et SteamVR sur Steam, qui permettront de configurer le casque sur PC, personnaliser les paramètres, l'espace de jeu, mais aussi achetr les jeux SteamVR. Sony précise cependant quelques concessions à faire avec ce "portage", puisqu'il faudra faire fi de certaines fonctionnalités, comme l'absence de HDR, du suivi du mouvement des yeux ou des fonctionnalités de la DualSense (gâchettes adaptatives, retours haptiques). Côté audio, le casque exploitera la technologie audio de Steam VR et non pas Tempest, celle utilisée par Sony sur sa console. Cela dit, Sony précise que d’autres fonctionnalités seront prises en charge dans les jeux compatibles, comme la résolution 4K (2000 x 2040 par œil), le champ de vision à 110 degrés, la détection du contact des doigts et la vue transparente, sans oublier le rendu fovéal (sans suivi du mouvement des yeux) et l’audio 3D.







Ce sera sans doute la dernière chance pour Sony pour relancer son casque de réalité virtuelle, sous peine de mettre fin à une technologie qui ne semble pas encore mûre pour intéresser le grand public. Seul l'avenir nous le dira.