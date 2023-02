PSVR 2 : Sony se paie les services d'Ozzy Osbourne pour faire la pub du casque PS5

Pour célébrer comme il se doit la sortie du PlayStation VR 2, Sony Interactive Entertainment a déployé une publicité qui sera sans doute diffusée un peu partout dans le monde, internet comme télévision. Et pour que cette réclame visuelle est un impact fort, le constructeur japonais a décidé de se payer les services d'Ozzy Osbourne. Sans doute pour sa popularité depuis qu'il a mis en scène sa vie familiale sur MTV dans The Osbournes, une série de téléréalité qui deviendra le plus gros succès de l'histoire de MTV et a poussé plusieurs autres artistes à tenter la même expérience avec plus ou moins de succès. On le voit avec sa femme Shanon tester le casque de réalité virtuelle de la PS5, alors qu'il est censé embarquer pour un vol direction Londres. On le voit tester Horizon Call of the Mountains et prendre clairement son pied.