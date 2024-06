PSVR 2 : le casque de Sony en état de mort cérébrale ? Les indices se multiplient...

Les nouvelles autour du PlayStation VR 2 ne sont guère reluisantes. Alors qu'il se murmure que les ventes du casque de réalité virtuelle de Sony sont loin d'être satisfaisantes, il semblerait que sa fin de vie soit déjà actée en interne. Cette informations-là, on la doit au site Android Central et son journaliste Nicholas Sutrich qui affirme avoir été contacté par une source fiable, lui expliquant que Sony serait en train de réduire drastiquement ses financements pour le PSVR 2. Pire, seuls deux jeux issus des productions Sony seraient en développement en interne, ce qui est un signe avant-coureur d'un abandon du matériel. Android Central va tout de même plus loin dans son analyse, en s'appuyant sur des données officielles du constructeur japonais, notamment sa stratégie qui n'est plus du tout tournée vers la réalité virteuelle. A cela, il faut rajouter que Sony a fermé deux de ses studios spécialisés dans la réalité virtuelle que sont First Contact et London Studio.







Autre preuve que Sony semble s'être désintéressé de la VR, le jeu Astro Bot qui a été dévoilé lors d'un State of Play et présenté en hands-on à la presse lors de la Summer Games Fest n'est même pas compatible avec le casque PSVR 2, alors que le jeu Astro Bot : Rescue Mission reste l'un des meilleurs jeux VR de Sony. Nicolas Doucet, le game director du jeu, a déclaré qu'une version VR du prochain Astro Bot sur PS5 « n'était pas une option envisagée » avant de rajouter qu'un portage du jeu est « très improbable ».



Pire encore, on a appris en mai dernier que le prochain Batman Arkham Shadow ne sortira pas sur PSVR 2, puisqu'il s'agira d'une exclusivité Meta. Un acte manqué quand on sait que le premier PlayStation VR nous avait offert un très chouette Batman Arkham VR. Bien sûr, pour le moment, Sony n'a évidemment pas commenté ces rumeurs, mais il y a tout de même de nombreux indices qui nous laissent penser que les moins de 2 millions d’exemplaires du PSVR 2 seraient clairement insuffisants pour investir davantage. Sony donnera une dernière chance à son produit, puisqu'un adaptateur PC arrivera en août prochain, et permettra aux jeux SteamVR d'être compatible avec le casque de Sony. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer la hype autour de la bête ? Rien n'est moins sûr...