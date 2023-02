PSVR 2 : Sony fait le désossage de son casque VR et des deux manettes aussi

Désormais devenu une tradition chez Sony Interactive Entertainment depuis l'ère PS5, le désossage d'un nouveau matériel est aujourd'hui réalisé sur le PlayStation VR 2, dont la sortie est toujours fixée au 22 février prochain. Une vidéo qui intervient un peu moins d'une semaine après l'unboxing officiel qui avaité été réalisé par Kei Yoneyama, Global Product Strategy & Management chez Sony. Pour le démontage en règle du PSVR 2, la firme japonaise a fait appel à Takamasa Araki, responsable de la conception du masque VR, à la fois sur la première et deuxième génération. Le monsieur connaît donc le sujet et nous propose effectivement de mieux comprendre la fabrication de ce masque qui a énormément évolué en termes de technologies. L'occasion de mieux comprendre sans doute le prix de ce casque jugé trop cher pour de nombreux consommateurs, puisque plus élévé que la PS5.







Mais en retirant chaque pièce de ses mécanismes, Takamasa Araki nous révèle la présence des deux caméras désormais intégrées dans le casque, ce pour quoi ce PSVR 2 n'a plus besoin de la PlayStation Camera pour fonctionner correctement. On s'aperçoit également que le casque abrite un système de refroidissement par le biais d'un ventilateur, qui fait passer de l'air frais entre le visage et la protection contre la lumière. En désossant l'appareil, on peut aussi mieux comprendre le mécanisme d'écartement des lentilles, qui peut être réglé avec précision. Sans oublier le capteur d'utilisation qui émet une lumière infra-rouge et analyse l'intensité de la lumière réfléchie pour déterminer le distance du visage de l'utilisateur. Malgré toutes ces pièces en plus, Sony est fier d'annoncer que le PSVR 2 est plus léger que le premier modèle puisqu'on passe de 600 à 580g, soit une perte de poids de 20g au total malgré davantage de composants. Autant de petits détails qui permet de s'apercevoir du travail accompli et de l'ingénierie du PSVR 2 et de mieux justifier son prix de 599€.











En plus du casque, Sony Interactive Entertainment a également profité de l'occasion pour désosser aussi les manettes PSVR 2 Sense. C'est Takeshi Igarashi, le concepteur de ces controllers qui s'est chargé de l'opération, tout en prenant le soin de nous expliquer l'utilité de chaque composant. On s'aperçoit d'ailleurs que les manettes reprennent les fonctionnalités de la DualSense avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives, sauf que cette fois-ci, l'ensemble est intégré dans un écrin en forme d'orbe assez design.