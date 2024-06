Star Wars Outlaws : 10 nouvelles minutes de gameplay pour nous emmener dans les étoiles

Après la conférence Summer Games Fest de Geoff Keighley, puis le Xbox Games Showcase de Microsoft, c'est au tour d'Ubisoft de nous présenter son line-up à venir dans les prochains mois et années également. L'éditeur français a en effet fait le déplacement jusqu'à Los Angeles pour nous dévoiler plusieurs de ses jeux, et le premier qui a ouvert son UbiForward n'était autre que Star Wars Outlaws. En développement depuis de nombreuses années chez Massive Entertainment, en parallèle d'Avatar Frontiers of Pandora, les aventures de la contrebandière Kay Vess s'étoffent un peu plus avec ces 10 minutes de gameplay prometteuses. C'est en effet l'occasion pour les développeurs de nous prouver qu'ils n'avaient pas menti quand ils disaient qu'ils étaient possible de quitter une planète depuis son vaisseau, parcourir l'espace et atterrir sur une autre planète, le tout de façon seamless.Tout cela permettra à notre héroïne de parcourir des lieux exotiques, aussi vastes que variés, en compagnie de sa bestiole Nix, toujours utile pour occuper l'attention de certains gardes quand elle pirate des modules électroniques. Cette vidéo nous a aussi permis d'apprendre l'existence de mentors qui sont là pour nous apprendre des capacités à gagner au fil du jeu. Il y en aura neuf à découvrir dans toute la galaxie et on se met à fantasmer sur la présence d'un Han Solo en guest-star, même si cela semble peu probable, alors que Qi'ra, l'amour d'Han Solo, a été confirmée dans le jeu comme membre éminent du syndicat Crimson Dawn. Il faudra aussi s'attendre à des séquences flashback pour mieux connaître Kay, et son enfance qui a sans doute été secoué par certains événement tragiques - on anticipe.

La sortie de Star Wars Outlaws est attendue pour le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.