Star Wars Outlaws : les ventes sont moins bonnes que prévu, Ubisoft dégringole en bourse

Avec une licence aussi forte et populaire que Star Wars, Ubisoft aurait dû performer avec la sortie de son Star Wars Outlaws, et permettre dans le même à l'entreprise française de retrouver des couleurs, elle qui doit faire face à des problèmes financiers depuis quelques années. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et c'est tout l'inverse qui s'est produit. En effet, malgré un accueil plutôt correct de la part de la presse (76% de moyenne sur Metacritic), le jeu a été nettement moins bien reçu de la part des joueurs qui lui collent la note très moyenne de 5.4/10. Pour certains, il s'agit de la taxe dont est victime Ubisoft depuis quelques années, cible de joueurs en colère face à un éditeur qui a industrialisé son catalogue. Si Yves Guillemot se dit confiant sur le lancement réussi et la longévité de son jeu, un apport de Reuters indique que les ventes de Star Wars Outlaws sont aujourd'hui considérées comme "lentes", citant l'analyste Morgan Daniel Kerven de l'agence JP Morgan, qui a déclaré que le jeu "a eu du mal à répondre aux attentes de ventes malgré des critiques critiques positives". Toujours selon Kerven, les prévisions de ventes pour Star Wars Outlaws jusqu'à fin mars 2025 auraient été revues à la baisse et seraient donc passées de 7,5 millions d'unités à 5,5 millions de ventes.







Si 5.5 millions de ventes est un chiffre important, pour Morgan Daniel Kerven se serait un échec de la part d'un jeu comme Star Wars Outlaws, au regard des investissements mais aussi de la puissance de frappe d'une licence comme Star Wars. L'analyste rappelle en effet que des titres tels que Cyberpunk 2077 s'est vendu à 25 millions d'exemplaires en octobre 2023, tandis que plus récemment, Helldivers 2 a dépassé les 12 millions d'exemplaires vendus en seulement trois mois, tandis que Black Myth Wukong a explosé le box office avec 10 millions d'exemplaires vendus en 3 jours et atteindre les 18 millions en 15 jours d'exploitation.









Face à cette déconvenue, le cours de l'action d'Ubisoft a dévissé et se retrouve au niveau le plus bas depuis 2015. Il faut tout de même précisé que l'action est en baisse depuis quelques années, passant de 94$ en 2021 à seulement 16$ aujourd'hui. Pour certains analystes, cette baisse est due en partie à des années de difficultés, notamment l'annulation de nombreux jeux en cours de développement (le remake de Prince of Persia, Wild de Michel Ancel, Projet Q et Immortals Fenyx Rising 2), des difficultés à achever des projets de grande envergure (Skull & Bones, Beyond Good & Evil 2) et des réactions tièdes aux jeux qu'elle parvient à sortir. Charles-Louis Planade, analyste chez Midcap Partners, va plus loin et prend pour exemple XDefiant, un autre jeu d'Ubisoft, calibré pour être un jeu-service et qui n'a pas réussi à trouver son public. Après un lancement solide alimenté par un bouche-à-oreille positif, Charles-Louis Planade explique que la hype n'a pas tenu et que les joueurs se sont désintéressés rapidement du produit. On apprend d'ailleurs que le nombre de viewers de XDefiant sur Twitch a également chuté de façon spectaculaire, puisque selon TwitchTracker, ils sont passés d'un pic à plus de 203 000 viewers en mai à seulement 1 440 actuellement. A noter que XDefiant n'est pas un cas isolé puisque le récent Concord a lui aussi victime d'un désintéret global de la part des joueurs, obligeant Sony a débrancher le jeu quinze jours seulement après sa sortie.