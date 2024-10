Star Wars Outlaws : les ventes révélées, c'est effectivement insuffisant pour un AAAA Star Wars

C'est officiel depuis un moment : les mauvaises ventes de Star Wars Outlaws ont obligé Ubisoft à reconsidérer le lancement d'Assassin's Creed Shadows, sujet en sus à des polémiques depuis près d'un an. Dans une enquête publiée par le journaliste Tom Henderson qui a eu l'occasion d'échanger avec des employés d'Ubisoft sous couvert d'anonymat, le mal est encore plus profond. Concernant Star Wars Outlaws, l'éditeur français a reconnu des ventes qui n'étaient pas à la hauteur des attentes et encore moins des objectifs. Les analystes avaient parlé de ventes dites lentes, et selon Tom Henderson, un petit million d'exemplaires ont été écoulés en un mois d'exploitation. Un million, c'est un gros chiffre et certains rêveraient d'atteindre pareil score, mais pour un jeu dit AAAA (oui 4xA) et ayant pour licence Star Wars, c'est évidemment une déception. On ne connaît pas le budget qui a été alloué pour mettre en oeuvre ce Star Wars Outlaws, mais à titre de comparaison, Tom Henderson indique qu'Assassin's Creed Mirage s'était écoulé à 5 millions d'unités en 3 mois, alors que Star Wars Jedi Fallen Order avait dépassé les 8 millions d'exemplaires en seulement 2 mois. Toujours en s'amusant à comparer, les 3 millions de Final Fantasy XVI en quelques jours est même considéré comme une déception pour Square Enix qui n'est pas rentré dans ses frais non plus.



Bien sûr, face à ce lancement timide, Ubisoft a modifié le positionnement de Star Wars Outlaws puren faire un jeu qui puisse performer sur le long terme. Pour cela, une roadmap a été déployée avec du contenu en plus gratuit, des corrections et même des changements dans le gameplay, comme ces missions infiltration punitive qu'on avait pointé du doigt dans notre test, et qui juraient avec le reste des missions, en totale décalage avec ce système incompréhensible. Bien sûr, les innombrables bugs seront corrigés et l'IA va elle aussi subir des changements afin de paraître moins idiote. Reste à savoir maintenant si le public aura encore confiance ou si le jeu n'a pas déjà été revendu ou supprimé des bibliothèques des joueurs...