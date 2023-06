Star Wars Outlaws : c'est développé par Ubisoft et Massive (The Division) et ce sera un open world

Il aura donc fallu attendre deux ans pour que Ubisoft nous révèle le tout premier trailer de son jeu Star Wars, intitulé Outlaws. Développé par les studios Massive Entertainment, les créateurs de la saga The Division, le jeu sera un open world avec de grosses ambitions et sortira uniquement sur PC, Xbox Series et PS5 en 2024. On était au courant de ce projet depuis deux ans qu'il a été annoncé sur Twitter, sans plus de précisions, mais cette fois-ci, on y voit un peu plus clair. Si pour le Xbox Showcase de ce soir, ce n'est que des images en CGI qui ont été montrées, Ubisoft a déjà promis du gameplay pour son UbiForward dès demain. Au niveau de l'histoire, il a été précisé que ce Star Wars Outlaws se déroulera entre Star Wars : L'Empire contre-attaque et Star Wars : Le Retour du Jedi. Alors que l'Empire Galactique poursuit sans relâche la défaite finale de l'Alliance Rebelle, la pègre prospère. Les fans incarneront Kay Vess, incarnée par Humberly González, et son fidèle compagnon Nix, interprété par Dee Bradley Baker (Star Wars : The Bad Batch), alors qu'ils tentent l'un des plus grands cambriolages de la Bordure extérieure.





"Lorsque nous avons imaginé pour la première fois le premier jeu Star Wars en monde ouvert, nous avons exploré où et quand il pourrait avoir lieu, et nous avons rapidement réalisé que nous avions tous les bons ingrédients pour le voyage d'un scélérat. Ces hors-la-loi vivent sous la coupe du Galactic Empire, mais peut encore prospérer compte tenu des opportunités que la pègre criminelle ouvre aux personnes qui cherchent à profiter de la tourmente", a déclaré Julian Gerighty, directeur créatif de Massive Entertainment.





"Avec Star Wars Outlaws, nous sommes ravis de proposer le premier jeu Star Wars à monde véritablement ouvert, avec une histoire d'action-aventure remplie de personnages et de planètes à la fois nouveaux et bien connus de la galaxie Star Wars", a déclaré Douglas Reilly, vice-président président, Lucasfilm Games.



Plus que 24 heures avant de voir à quoi ce Star Wars Outlaws ressemble vraiment.